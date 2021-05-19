Израиль рассматривает варианты прекращения боевых действий

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о попытках страны прекратить боевые действия в секторе Газа, сообщает Times of Israel в среду, 19 мая.

«Израиль пытается достичь состояния сдерживания ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям», — сказал он.

При этом Нетаньяху не исключил и «другие варианты» развития событий.

«Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность», — заявил премьер.

В то же время, The New York Times пишет о появлении признаков того, что стороны стремятся к прекращению огня.

Так, высокопоставленный чиновник правительства Израиля, имеющий право на переговоры о прекращении огня, сказал, что Израиль еще не готов к этому, но признал такую возможность в скором времени.

В свою очередь, представитель ХАМАС в Катаре Мусса Абу Марзук сказал, что группировка готова к прекращению огня с Израилем. По его словам, Израиль требует от ХАМАС в одностороннем порядке прекратить огонь на два-три часа, прежде чем Израиль решит, будет ли он делать то же самое.

Вместе с тем, Мусса Абу Марзук допустил новую эскалацию, если Израиль продолжит выселение палестинских семей в Восточном Иерусалиме или совершит насилие против палестинцев у мечети Акса.

Тем временем Politico сообщает, что администрация президента США Джо Байдена оказывает закулисное давление на Израиль для урегулирований конфликта.

«Американские официальные лица в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его помощников свернуть операции его страны против Сектора Газа, которые включали авиаудары», — сообщает издание.

Отметим, в последние дни интенсивность боевых действий снизилась. За минувшую ночь ХАМАС выпустил около 50 ракет, а ВВС Израиля атаковали 40 целей в секторе Газа.

Всего с 10 мая по Израилю выпустили не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО Железный купол.