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Израиль стал первой страной мира, запретившей торговлю мехом

Фото pixabay.com

Израиль стал первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха. Об этом сообщила министр экологии Гила Гамлиэль после подписания соответствующего указа. Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды. 

«Я подписала запрет на торговлю мехом в индустрии моды. Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и связана с невыразимой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский рынок моды более экологичным и доброжелательным к животным!», – написала Гамлиэль в Twitter. Зоозащитная организация PETA назвала документ «исторической победой».

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При этом The Times Of Israel, ссылаясь на критиков указа, называет его «беззубым» и «символическим», так как он не распространяется на продажу меха по религиозным причинам.

В частности, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов – головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.

«Шапки, сделанные из хвостов соболей и лисиц, могут стоить до пяти тысяч долларов. Это практически единственные широко распространенные меха в Израиле с его теплым средиземноморским климатом», – отмечает издание.

korrespondent.net

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