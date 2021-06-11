Израиль стал первой страной мира, запретившей торговлю мехом

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Израиль стал первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха. Об этом сообщила министр экологии Гила Гамлиэль после подписания соответствующего указа. Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.

«Я подписала запрет на торговлю мехом в индустрии моды. Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и связана с невыразимой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский рынок моды более экологичным и доброжелательным к животным!», – написала Гамлиэль в Twitter. Зоозащитная организация PETA назвала документ «исторической победой».