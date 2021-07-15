Израиль ужесточил правила въезда для туристов

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Министерство здравоохранения Израиля ужесточило карантинные требовпния к туристам. Отныне все без исключения приезжающие обязаны идти на самоизоляцию при прибытии в страну. Об этом сообщает Times of Israel.

В МОЗ уточняют, что продолжительность самоизоляции будет зависеть от страны прибытия. Так, для туристов, следующих из стран с низким уровнем заболеваемости, срок самоизоляции составит всего сутки.

В то же время, приехавшие из одной из 16 стран с большой степенью распространения коронавируса будут помещаться на самоизоляцию на две недели или 10 дней в случае двух негативных тестов на COVID-19.

В перечень стран с высоким уровнем заболеваемости ныне входят: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан и Тунис.Также, озвучен новый список стран, запрещенных к посещению израильтянами из-за слишком тяжелой эпидемиологической ситуации. Ими стали Узбекистан, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия. Посещение таких стран без уважительной причины приведет к штрафу в $1500 и к обязательному карантину. Новые правила минздрава Израиля вступят в силу с 16 июля.