Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль со вторника, 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. Однако власти страны оставили в силе квоты на количество прибывающих. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает издание newsru.co.il.

Отмечается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.