Израиль вводит «зеленые паспорта» для COVID-вакцинированных

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Власти Израиля представили «зеленый паспорт», который получат те граждане, которые имею прививку от коронавируса или же уже перенесли заболевание. COVID-документ позволит жителям посещать спортзалы, бассейны, выставки, жить в отелях, пишет Times of Israel.

Новый сертификат был представлен в четверг, 18 февраля, министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном. При этом он предупредил, что за подделку документа будут серьезные юридические санкции.