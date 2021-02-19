Израиль вводит «зеленые паспорта» для COVID-вакцинированных

Власти Израиля представили «зеленый паспорт», который получат те граждане, которые имею прививку от коронавируса или же уже перенесли заболевание. COVID-документ позволит жителям посещать спортзалы, бассейны, выставки, жить в отелях, пишет Times of Israel.
Новый сертификат был представлен в четверг, 18 февраля, министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном. При этом он предупредил, что за подделку документа будут серьезные юридические санкции.
Паспорт граждане смогут получить с воскресенья, 21 февраля.
«Так будет выглядеть первый этап после возвращения к нашей почти нормальной жизни», — отметил Эдельштейн.
Между тем, как сообщает издание Israel Info, «зеленый паспорт» уже продается на нескольких аккаунтах в Telegram. Специалисты отмечают, что справку минздрава очень легко подделать в фотошопе вместе с QR-кодом, который будет читаться устройствами.
Ранее сообщалось, что в Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных.korrespondent.net