Израиль заявил о решении 60 000 евреев покинуть Россию с начала войны в Украине

По данным демографа Алексея Ракши, количество уезжающих из России евреев сравнимо со статистикой времен распада Советского Союза.

По данным издания «Агентство.Новости», из России после начала войны уехали в разы больше евреев — до 200 000. Это составляет примерно от одной пятой до четверти от общего количества россиян этой национальности.

СМИ связывают массовый исход евреев и требование Минюста России ликвидировать московский офис израильского агентства «Сохнут», чьей ключевой задачей была помощь в репатриации. В июле ведомство направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства «Сохнута». Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. Очередное заседание Басманного суда по рассмотрению этого иска пройдет на следующей неделе.

В августе стало известно о переносе операций агентства из России в Израиль. «Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации из Израиля, онлайн или по телефону», — сказал источник Jerusalem Post.