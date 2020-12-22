Известия о вакцине меняются как на войне – не по дням, а по часам — И. Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не может сказать ни сколько точно доз вакцины от коронавируса получит Литва с первой партией на этой неделе, ни по какому графику и какими объемами вакцина будет поставляться далее — известия об этом меняются несколько раз в день.

«На этой неделе вакцина будет доставлена, а дальше всё, к сожалению, меняется как на войне. Известия меняются каждый день, поэтому я могут сказать только то, что для того, что будет на этой неделе, мы полностью подготовились, а далее подробных комментариев дать не могу», — заявила во вторник журналистам в сейме И. Шимоните.

Она отметила, что к началу вакцинирования «полностью подготовились», а что касается информации о том, когда прибудут следующие партии вакцины, какие будут объемы, динамика поставок, «эти цифры меняются не по дням, а по часам».

«Поэтому я не хочу вводить в заблуждение ни вас, ни общество, очевидно, что этот процесс будет продолжаться, мы будем получать вакцину постоянно какими-то порциями, и мы должны будем оперативно адаптировать к этому свои действия», — подчеркнула премьер-министр.

Еврокомиссия в понедельник дала официальное разрешение на распространение созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины от коронавируса после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам.

Разрешение на распространение вакцины открывает возможность начать вакцинирование во всех 27 странах сразу после католического Рождества.