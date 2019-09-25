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TOP,Здравоохранение,Новости

Изъято около 300 тыс. упаковок лекарств с ранитидином

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На литовском рынке изъято около 300 тысяч упаковок лекарств с ранитидином, утверждает глава Государственной службы контроля за лекарствами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис.

«Около 300 тыс. упаковок составляет сейчас остаток на рынке. Тех 14-и позиций лекарств, которые вчерашним распоряжением отозваны с рынка, уже нет ни в аптеках, ни в лечебных учреждениях», – сказал глава ГСКЛ на пресс-конференции во вторник.

По его словам, содержащие ранитидин лекарства в Литве очень популярны – в месяц продается в среднем 88 тыс. упаковок, однако потребители смогут заменить отозванные с рынка лекарства другими похожими препаратами.

Запрещены поставки на рынок таблеток Ranitidinas Sanitas, Ranitidine Accord, Ranigast, Ranitidine, Ranitidine Actiopharma, Raniberl. Их действующее вещество – ранитидина гидрохлорид.

Решение изъять эти лекарства с рынка было принято в понедельник, когда выяснилось, что в произведенном индийской компанией Saraca Laboratories Limited и испанской Union Quimico Farmaceutica действующем веществе ранитидине содержатся вредные примеси – N-нитрозодиметиламин (НДМА).

Как сообщает ГСКЛ, запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока регистраторы лекарств, их представители в Литве или обладатели разрешений на параллельный импорт не предоставят подтверждающие качество лекарств документы о том, что в них нет примеси НДМА.

Ранитидин – лекарство, снижающее повышенную выработку желудочной кислоты и предназначенное для лечения и профилактики кратковременных нарушений пищеварений и язвенной болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака Евросоюза квалифицировали НДМА и подобные соединения, известные, как нитрозамины, в качестве канцерогенных.

BNS

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