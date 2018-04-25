Изымается журнал регистрации КГБ

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Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) изымает из интернет-сайта журнал регистрации архивных личных дел советского КГБ.

«Я сожалею, что расследование центра, длившееся не один год, вызвало неадекватные, невзвешенные оценки, поэтому новое руководство центра решило убрать эту информацию с сайта», – заявил генеральный директор ЦИГРЖЛ Адас Якубаускас.

Он подтвердил BNS, что с сайта www.kgbveikla.lt будет изъят регистрационный журнал дел КГБ.

«Мы изымаем журнал, который составлен советской безопасностью, поскольку он доступен в Особом архиве каждому», – сказал он.

ЦИГРЖЛ начал публиковать список лиц, завербованных советским КГБ, в конце 2012 года и завершил в 2018 году. В нем анализируются данные о 1669 лицах.

Центр отметил, что регистрационный журнал должен оцениваться критически: все попавшие в список агенты вербовались КГБ или другими подразделениями безопасности, однако не все хотели сотрудничать, кроме того, работа не всех агентов оценивается одинаково.

Отмечается, что журнал не является секретным документом, он находится в свободном доступе. По закону о люстрации не публикуются лишь фамилии лиц, признавшихся в сотрудничестве, их в журнале 22.

В ходе публикации дел резонанс вызвали данные о вербовке в советские годы многих известных деятелей. На основании оставшихся материалов КГБ можно сделать предположение, что в 1940–1991 годах в Литве с ним сотрудничали около 118 тыс. лиц.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ