Й.Норейка организовал сеть спасения евреев в Шяуляй – Центр исследования геноцида

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В годы нацистской оккупации Йонас Норейка–генерал Ветра, будучи начальником Шяуляйского округа, возглавлял антинацистское сопротивление в Жемайтии и организовал сеть спасения евреев в Шяуляй, утверждает Литовский центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

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В среду центр сообщил, что это раскрывают свидетельства священника Йонаса Борявичюса, обнаруженные в Иезуитском архиве литовско-латвийской провинции, которые до сих пор были не известны историографии.

Как говорится в сообщении, эти показания в 1986 году Й. Борявичюс дал во время присяги в Суде Восточного отделения Северного округа штата Иллинойс в Чикаго (США), в деле Соединенных Штатов Америки против Антанаса Виркутиса.

По предложению Еврейского музея Вильнюсского Гаона за спасения евреев Й. Борявичюс в 2017 году был награжден Крестом спасающих погибающих, в Шяуляй ему установлена мемориальная доска.

В справке литовского центра также говорится, что Й. Норейка до ликвидации Жигарского гетто не понимал, что гетто являются одним из этапов Холокоста.

В этом году вопрос снятия памятной доски Й. Норейке в Вильнюсе вызвал большой общественный резонанс.

Еще в апреле этого года Станисловас Томас, безуспешно баллотировавшийся в Европарламент, разбил эту доску молотом. Тогда работники муниципального предприятия Grinda склеили доску и вернули ее на стену Библиотеки Академии наук Литвы, однако в июле решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса доска вновь была снята.

В сентябре по инициативе организации Pro Patria была произведена новая доска, ее повесили на стене Библиотеки Академии наук Литвы, однако это действие не было окончательно согласовано со специалистами по охране памятников.

Мэр столицы говорит, что решил снять доску потому, что Й. Норейка утверждал решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискациях еврейского имущества. Защитники исторической личности подчеркивают его антинацистскую и антисоветскую деятельность в более позднее время.