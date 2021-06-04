Й. Столтенберг : позиция НАТО по Беларуси едина

«НАТО едино и союзники по НАТО, все 30 союзников, договорились об очень твердом заявлении, в котором мы твердо осудили принудительную посадку гражданского самолета, летевшего из одной столицы НАТО — Афин в другую столицу НАТО — Вильнюс», – заявил генсекретарь в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

«Это был очень четкий и твердый политический сигнал», – добавил он.

Как сообщало агентство новостей Reuters в среду, в качестве реакции на инцидент НАТО опубликовало заявление с осуждением принудительной посадки самолета и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки, однако в нем ничего не говорилось о санкциях в отношении Беларуси, не было призыва отпустить политзаключенных, хотя об этом просили Балтийские страны и Польша. Агентство утверждает, что заявление было смягчено под давлением Анкары.

В четверг Й. Столтенберг также приветствовал решения США, Соединенного Королевства и ЕС ввести санкции в отношении деятелей белорусского режима.

«Мы должны продемонстрировать, что будет цена и последствия, если нарушаются основные международные нормы и правила», – сказал генсекртарь НАТО.

В свою очередь, И. Шимоните отметила, что заявление НАТО о действиях Беларуси было «сильным и своевременным».

«Основная часть международной общественности реагировала сильно и незамедлительно, то это еще не все. Мы должны и далее оказывать давление на режим А. Лукашенко и Кремль», – сказала премьер.

Она отметила, что белорусский режим должен отпустить политических заключенных и разрешить проведение в стране свободных, демократических выборов.

Й. Столтенберг утверждает, что принуждение к посадке самолета будет обсуждаться и на саммите НАТО в середине июня.