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TOP,Армия,Новости,Политика

Й.Жукас: решение об отзыве военных из Ирака будут принимать все союзники

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.

«Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию», – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.

«Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне», – добавил он.

Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.

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Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность «не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий».

На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке – в Аль-Асаде ранее находились литовские военные, но на момент обстрела их на базе не было, утверждает Минобороны.

Эти военные участвуют в миссии коалиции «Врожденная решимость» под командованием США, в которой обучают местных военных бороться с группировкой «Исламское государство».

Целью иранского ракетного обстрела также была база в Эрбиле.

Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде, сказал BNS офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда.

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