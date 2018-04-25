Й.Жукас: решение об отзыве военных из Ирака будут принимать все союзники

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.

«Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию», – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.

«Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне», – добавил он.

Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.