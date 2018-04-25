Й.Жукас: решение об отзыве военных из Ирака будут принимать все союзники

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.
«Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию», – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.
«Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне», – добавил он.
Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.
Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность «не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий».
На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке – в Аль-Асаде ранее находились литовские военные, но на момент обстрела их на базе не было, утверждает Минобороны.
Эти военные участвуют в миссии коалиции «Врожденная решимость» под командованием США, в которой обучают местных военных бороться с группировкой «Исламское государство».
Целью иранского ракетного обстрела также была база в Эрбиле.
Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде, сказал BNS офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда.
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