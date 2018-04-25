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TOP,Новости,Общество,Политика

Й.Жукас: Россия была особенно заинтересована в обмене шпионами

Фото BFL/Каролис Каволелис

Россия была особенно заинтересована в возвращении своих граждан, осужденных за шпионаж в Литве, поэтому в дополнение к двум осужденным литовцам они согласились обменять норвежца, говорит Йонас Витаутас Жукас, советник литовского президента.

В интервью радиостанции Žinių radijas он во вторник подчеркнул, что один из осужденных в Литве Николай Филипченко был штатным сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) и имеет очень высокое воинское звание — подполковник.

«Россия сначала не согласилась с условием обменять двоих на троих, но затем передумала, потому что была заинтересована вернуть своего высокопоставленного разведчика», — сказал главный советник по вопросам безопасности президента Гитанаса Науседы.

«Я думаю, что Россия тоже была очень заинтересована в успехе этих переговоров и чтобы мы выполнили это изменение», — сказал Жукас.

Так называемый шпионский обмен состоялся на прошлой неделе: Литва передала России двух российских граждан, осужденных за шпионаж — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, Россия, в свою очередь, передала Литве Аристидаса Тамошайтиса, имеющего двойное гражданство России и Литвы Евгения Матайтиса и гражданина Норвегии Фроде Берга.

Й.Жукас подчеркнул, что двое граждан Литвы были задержаны и осуждены за шпионаж позже, чем граждане России в Литве.

«Если бы с нашей стороны не произошёл этот арест, то, возможно, они бы следили за ними дольше. Но им нужно было иметь для обмена людей, поэтому их реакция была настолько суровой, что они дали им такие большие сроки — 14 и 12 лет. Это очень долго, и не думаю, что были адекватными», — подчеркнул Й.Жукас, заявив, что суды не всегда принимают решения «независимо от политической воли».

«Я думаю, что это была реакция России на то, что произошло в Литве, что были арестованы такие высокопоставленные сотрудники», — добавил он.

Советник президента говорит, что информация в настоящее время уточняется, и не сомневается, что более подробная информация об обмене «рано или поздно» будет доступна общественности.

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