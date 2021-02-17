Johnson & Johnson подала заявку на разрешение COVID-вакцины в ЕС

Компания Johnson & Johnson подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на условное маркетинговое разрешение для разработанной ею вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
«EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику», — говорится в сообщении.
Комитет может предоставить заключение относительно вакцины до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве препарата являются достаточно исчерпывающими и надежными.
Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.
Накануне сообщалоь, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca. Такое решение организации здравоохранения открывает возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.korrespondent.net