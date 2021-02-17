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Johnson & Johnson подала заявку на разрешение COVID-вакцины в ЕС

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Компания Johnson & Johnson подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на условное маркетинговое разрешение для разработанной ею вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

«EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику», — говорится в сообщении.

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Комитет может предоставить заключение относительно вакцины до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве препарата являются достаточно исчерпывающими и надежными.

Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

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Накануне сообщалоь, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca. Такое решение организации здравоохранения открывает возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.

korrespondent.net

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