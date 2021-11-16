«Johnson & Johnson» разделится на две компании

Американская корпорация «Johnson & Johnson» объявила о разделении на две отдельные компании, пишет The Wall Street Journal.

Руководители компании «J&J» сообщили, что в первую организацию войдет бизнес с высокими рисками и хорошим доходом – выпуск безрецептурных лекарств и разнообразных устройств медицинского назначения. Вторая компания сосредоточится на выпуске медицинских потребительских товаров. Алекс Горски, главный исполнительный директор, рассказал изданию, что корпорация «Johnson & Johnson» в течение ближайших двух лет откажется от производства потребительских медицинских товаров.

По его словам, руководство компании приняло такое решение из-за того, «бизнес, клиенты и рынки «разошлись в разные стороны». Пока не сообщается, какое название будет у новой компании, а также неизвестно, кто станет ею руководить. Организационные вопросы еще предстоит решить.