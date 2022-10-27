К 2030 году человечеству грозит всплеск хронических заболеваний

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Новый отчет ВОЗ показывает, что к 2030 году резко вырастет уровень разных хронических заболеваний, в том числе болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что через 8 лет будет зарегистрировано 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире. Эти тяжелые последствия для человечества связаны с отсутствием достаточной физической активности у людей, пишет Gizmodo.

В ВОЗ представили первый в истории глобальный отчет об уровне физической активности у людей в 194 странах мира. В этом докладе ученые также проанализировали усилия правительств стран мира для поощрения людей заниматься спортом.

Расчеты ученых показывают, что если уровень физической активности людей останется на том же уровне, что и сейчас, то уже через 8 лет это окажет сильное давление на системы здравоохранения разных стран. Это связано с увеличением количества хронических заболеваний.

Недостаток физической активности может привести к тому, что во всем мире появится 500 млн новых случаев появления болезней сердца, инсультов, диабета 2 типа, гипертонии, некоторых видов рака, деменции и депрессии.

Авторы указывают на то, что такие болезни можно предотвратить, если поощрять людей заниматься спортом и увеличивать свою физическую активность. Ведь исследования показывают, что независимо от возраста любое количество физических упражнений значительно снижает риск появления вышеперечисленных болезней.

Также эксперты указывают на то, что расходы на здравоохранение во всем мире вырастут на сотни миллиардов долларов, если не принять необходимых мер уже сейчас.

Согласно отчету ВОЗ, меньше 50% стран уделяют должное внимание повышению уровня физической активности населения. И только 30% стран на национальном уровне имеют рекомендации для населения по улучшению здоровья с помощью занятий спортом. Но большее внимание уделяется активности взрослых, но это не касается активности детей младше 5 лет.

Конечно, существует много причин, почему люди не проявляют особой физической активности, в частности это связано с видом деятельности или количеством рабочего времени. Но в то же время только в 40% стран реализуется политика по созданию безопасных пешеходных и велосипедных зон.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что большинству стран мира нужно срочно принять необходимые меры, которые бы стимулировали население проявлять большую физическую активность. Это касается большего передвижения пешком, на велосипеде, а также привлечения людей к занятиям спортом.