К 2030 году в ЕС намерены уменьшить число бедных на 15 млн

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До конца текущего десятилетия в странах Европейского Союза необходимо достичь уровня занятости не менее чем 78%. Такова одна из целей в решении социальных вопросов до 2030 года, представленная на первом дне саммита ЕС в Порту в пятницу.

Кроме того, ежегодно не менее 60% взрослого населения Евросоюза должно проходить курсы повышения квалификации. А число людей, которым угрожает бедность и социальная изоляция, следует уменьшить на 15 млн человек.

Столь масштабное единое мнение государств, а также профсоюзов и компаний беспрецедентно, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. В свою очередь министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль подчеркнул, что «социальная Европа» в настоящее время важнее, чем когда-либо.

750 млрд евро на восстановление экономики

В условиях цифровизации и перехода к зеленой экономике речь идет о создании хороших и перспективных рабочих мест и необходимых квалификаций, указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Достижению этих целей поспособствует фонд восстановления экономики в 750 млрд евро, отметила она. Глава Еврокомиссии особо выделила необходимость быстро реализовать эту программу. Еврокомиссия может уже в июне начать привлекать кредиты на рынке капитала для финансирования этого фонда, если страны ЕС в мае ратифицируют соответствующий закон, добавила фон дер Ляйен.

Восстановление внутреннего рынка и возвращение свободы передвижения придадут экономике необходимый импульс, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Он выразил уверенность в скорой победе над инфекцией.

Отмена патентов на вакцины и внешняя политика

Участники двухдневного саммита обсудят борьбу с пандемией COVID-19 и вопрос отмены патентов на вакцины, по которому у стран ЕС нет единой позиции. Речь на встрече пойдет и о внешней политике, в том числе отношениях с Россией.