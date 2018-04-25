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К 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений - ученые

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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

К 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений — ученые

Фото pixabay.com

Ученые прогнозируют исчезновение около трети животных и растений мира к 2070 году из-за изменений климата. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет CBC.

Главным фактором, который влияет на выживаемость популяций, ученые считают максимальную дневную летнюю температуру. Авторы новой работы проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всей планеты. Ученые обнаружили, что около 44% изучаемых видов вымирали в отдельных ареалах, если максимальная температура там повышалась более чем на 0,5 °C. Рост температуры на 2,9 °C и выше, по их словам, приводил к локальному исчезновению 95% видов.

Ученые напоминают, что январь этого года стал самым жарким за 141 год наблюдений, а последнее десятилетие – самым жарким за все время учета. Кроме того, климатологи полагают, что 2020 год «с большой вероятностью войдет в число пяти самых теплых лет в истории».

Наиболее уязвимыми, по мнению специалистов, являются животные и растения, которые обитают в тропиках. Ученые установили, что скорость исчезновения растений и животных будет напрямую зависеть от того, насколько быстро нагревается планета.

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«Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по климату, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Однако более сильное потепление может привести к исчезновению свыше трети или даже половины всех видов животных и растений», – заключил профессор Аризонского университета Джон Винс.

Отметим, согласно исследованию от 2018 года, человечество уничтожило более половины млекопитающих, птиц, рыб и рептилий на планете меньше чем за полвека — в период c 1970 по 2014 год.

korrespondent.net

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