К 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений — ученые

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Ученые прогнозируют исчезновение около трети животных и растений мира к 2070 году из-за изменений климата. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет CBC.

Главным фактором, который влияет на выживаемость популяций, ученые считают максимальную дневную летнюю температуру. Авторы новой работы проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всей планеты. Ученые обнаружили, что около 44% изучаемых видов вымирали в отдельных ареалах, если максимальная температура там повышалась более чем на 0,5 °C. Рост температуры на 2,9 °C и выше, по их словам, приводил к локальному исчезновению 95% видов.

Ученые напоминают, что январь этого года стал самым жарким за 141 год наблюдений, а последнее десятилетие – самым жарким за все время учета. Кроме того, климатологи полагают, что 2020 год «с большой вероятностью войдет в число пяти самых теплых лет в истории».

Наиболее уязвимыми, по мнению специалистов, являются животные и растения, которые обитают в тропиках. Ученые установили, что скорость исчезновения растений и животных будет напрямую зависеть от того, насколько быстро нагревается планета.