К 80-летию начала Второй мировой войны

фото пресс-службы посольства РФ

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27 августа в конференц-зале столичной гостиницы «Панорама» состоялся круглый стол, организованный Республиканским комитетом Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, и приуроченный к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны и Договора о ненападении между СССР и Германией.

В дискуссии приняли участие и выступили с докладами литовские историки, руководители организаций соотечественников, общественные деятели, журналисты, российские дипломаты.

В своем докладе посол России в Литве Александр Удальцов отметил, что «псевдоисторики и политики называют советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 года первопричиной войны, давшей «зеленый свет» агрессии Гитлера против Польши, опуская период до и после Мюнхенского сговора 29 сентября 1938 года, который дает наглядное представление об истинных виновниках войны, занимавшихся «политикой умиротворения» агрессора».

Глава российской дипмиссии также выразил серьезную обеспокоенность по поводу непрекращающегося сегодня искажения исторической правды о событиях тех лет в ряде стран, в том числе и в Литве.

«История Второй мировой войны является сегодня предметом больших споров, различных оценок, попыток переложить ответственность с тех, кто был подлинным источником и реальным инициатором этой трагедии, на тех, кто в итоге победил, поставить знак равенства между фашизмом и освободителями от коричневой чумы, принизить вклад Советского Союза в Победу», – отметил посол России.

Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с архивной выставкой, подготовленной Российским военно-историческим обществом, на которой были представлены рассекреченные документы советского внешнеполитического ведомства, касающиеся начала Второй мировой войны, в том числе советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года, включая секретный протокол к нему.

Инф. и фото пресс-службы посольства РФ

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