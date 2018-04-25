К. Будрис назначен замдиректора ДГБ на второй срок полномочий

Nuotrauka BFL/ Sigitas Skinkys

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Кястутиса Будриса заместителем директора Департамента госбезопасности (ДГБ) еще на пять лет.

Новый срок полномочий К. Будриса начинается 1 июля.

Карьера К. Будриса в разведке началась в 2002 году. Он был инспектором, старшим инспектором, начальником отдела и заместителем начальника управления. С 2009 года К. Будрис работал советником президента Дали Грибаускайте в Группе по национальной безопасности.

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

К. Будрис в 2004 году получил в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета степень магистра политических наук.

Солгасно Закону о разведке, заместителей директора ДГБ назначает и освобождает от должности президент по представлению директора ДГБ.