TOP,Новости,Общество

К чему привел запрет на курение на балконах: жители недовольны, оштрафованы единицы

www.pixabay.com

Прошел почти год после вступления в силу запрета курения на балконах, а выявленных нарушителей – единицы. Самоуправления утверждают, что полиция получила немного жалоб, а сообщений с доказательствами еще меньше, пишет lrt.lt.

Жители многоквартирных домов возмущаются, что после нового запрета курильщики начали курить в квартирах, и в домах дыма стало еще больше.

Управляющие многоквартирными домами говорят, что информация, размещенная в домах, объявленных зонами для некурящих, висит недолго. Доска объявлений быстро обновляется.

реклама

«Люди начали курить в туалетах, и через вентиляцию все равно попадает дым. Через вентиляцию на верхние этажи», — говорит управляющий многоквартирным домом в Каунасе.

С тех пор, как запрет вступил в силу в январе прошлого года, менее 10% всех многоквартирных домов в Каунасе объявлены зонами для некурящих. Спустя некоторое время интерес к запрету на курение на балконах заметно угас.

«С начала года поступило 15 жалоб, 8 человек были оштрафованы за курение на балконах», — говорит представитель Каунасского самоуправления.

По данным муниципалитета, при рассмотрении жалоб часто не хватало доказательств.

В Вильнюсе зоной для некурящих были объявлены 1400 многоквартирных домов — это пятая часть всех многоквартирных домов столицы. По утверждению мэрии, оштрафованных не было.

За курение на балконах в зоне для некурящих грозит штраф в размере от 20 до 90 евро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.