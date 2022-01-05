К чему привел запрет на курение на балконах: жители недовольны, оштрафованы единицы

Прошел почти год после вступления в силу запрета курения на балконах, а выявленных нарушителей – единицы. Самоуправления утверждают, что полиция получила немного жалоб, а сообщений с доказательствами еще меньше, пишет lrt.lt.
Жители многоквартирных домов возмущаются, что после нового запрета курильщики начали курить в квартирах, и в домах дыма стало еще больше.
Управляющие многоквартирными домами говорят, что информация, размещенная в домах, объявленных зонами для некурящих, висит недолго. Доска объявлений быстро обновляется.
«Люди начали курить в туалетах, и через вентиляцию все равно попадает дым. Через вентиляцию на верхние этажи», — говорит управляющий многоквартирным домом в Каунасе.
С тех пор, как запрет вступил в силу в январе прошлого года, менее 10% всех многоквартирных домов в Каунасе объявлены зонами для некурящих. Спустя некоторое время интерес к запрету на курение на балконах заметно угас.
«С начала года поступило 15 жалоб, 8 человек были оштрафованы за курение на балконах», — говорит представитель Каунасского самоуправления.
По данным муниципалитета, при рассмотрении жалоб часто не хватало доказательств.
В Вильнюсе зоной для некурящих были объявлены 1400 многоквартирных домов — это пятая часть всех многоквартирных домов столицы. По утверждению мэрии, оштрафованных не было.
За курение на балконах в зоне для некурящих грозит штраф в размере от 20 до 90 евро.