К чему привел запрет на курение на балконах: жители недовольны, оштрафованы единицы

«Люди начали курить в туалетах, и через вентиляцию все равно попадает дым. Через вентиляцию на верхние этажи», — говорит управляющий многоквартирным домом в Каунасе.

С тех пор, как запрет вступил в силу в январе прошлого года, менее 10% всех многоквартирных домов в Каунасе объявлены зонами для некурящих. Спустя некоторое время интерес к запрету на курение на балконах заметно угас.

«С начала года поступило 15 жалоб, 8 человек были оштрафованы за курение на балконах», — говорит представитель Каунасского самоуправления.

По данным муниципалитета, при рассмотрении жалоб часто не хватало доказательств.

В Вильнюсе зоной для некурящих были объявлены 1400 многоквартирных домов — это пятая часть всех многоквартирных домов столицы. По утверждению мэрии, оштрафованных не было.

За курение на балконах в зоне для некурящих грозит штраф в размере от 20 до 90 евро.