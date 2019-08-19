К. Купшис: крах PNB Banka портит репутацию банков Балтийских стран

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После известий о крахе еще одного латвийского банка – PNB Banka глава литовской ассоциации «За честное банковское дело» говорит, что это негативно сказывается на всем банковском секторе Балтийских стран, так как инвесторы часто воспринимают регион как единое целое.

Кястутис Купшис считает, что каждый такой скандал отрицательно влияет на рынок Балтийских стран, так как в глазах других игроков банковский сектор региона начинает выглядеть как массовая «прачечная» для отмывания денег.

«Нас (страны Балтии – BNS) воспринимают как один регион и нас списывают в ряды отмывателей денег. Остается единственная надежда, что находящиеся ближе к Литве игроки финансовых рынков не видят Балтийские страны как один регион и, возможно, лучше различают Латвию, Литву и Эстонию, и наше пребывание в отдалении от потоков нерезидентских денег позволит меньше ощущать последствия подобных шоков», – сказал BNS глава ассоциации.

По словам К. Купшиса, в банковском секторе Латвии сейчас происходят примерно такие процессы, какие проходили в Литве в 2011-2012 годах.

«Они (латыши – BNS), видимо, идут тем же путем, что и Литва в 2011-2012 годах, когда пропало сразу два банка, много работавших с нерезидентами (…)», – сказал К. Купшис.

По его словам, в последнее время оценки банковского сектора Балтийских стран ухудшились.

«Все было более или менее неплохо до последнего времени, когда очень громко прозвучал скандал Danske Bank. После этого уже каждое новое известие для многих наблюдателей финансового сектора усиливало впечатление, что рынок стран Балтии не является прозрачным и устойчивым», – сказал К. Купшис.

В четверг стало известно, что шестой по величине латвийский банк PNB Banka будет закрыт.

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