К. Мажейка: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Запланированное с начала следующего года введение налога на неэкологичные автомобили в первые годы будет пополнять бюджет на 10-15 млн евро, а впоследствии эта сумма может достигнуть и 100 млн евро, говорит министр экологии.

«10-15 млн евро. Потом сумма будет увеличиваться, потому что будет увеличиваться число таких автомобилей. Самая большая сумма начинается уже через пять лет, она может достигать 100 млн евро», – сказал BNS Кястутис Мажейка.

По его словам, решение о тарифе налога пока не принято, однако предварительно предлагается, чтобы за автомобили, выбрасывающие более 130 граммов СО2 на километр, нужно было платить 20 евро в год, а при превышении этого показателя применялся коэффициент, однако решение по нему пока не принято.

«Еще не определились, но мы моделируем и смотрим, чтобы это было максимально эффективно и чтобы это поощряло людей, а не было каким-то дополнительным незначительным, минимальным сбором, который не дает мотивации при выборе», – сказал К. Мажейка.

По словам министра, на доходы от этого налога граждане будут финансово мотивироваться покупать более экологичные автомобили.

В принятом кабмином в апреле Национальном плане действий по уменьшению загрязнения атмосферы намечается, что финансовая мотивация одному человеку может достигать 1000 евро, а в общей сложности на период до 2021 года должно быть выделено 30 млн евро.

«Тогда, наверное, будет возможность поощрять через компенсирование НДС или внедрять станции для подзарядки электромобилей, чтобы было удобно развивать рынок. Есть разные средства», – сказал К. Мажейка.

К. Мажейка сказал BNS, что проект налога на выхлопы будет внесен в сейм вместе с проектом бюджета следующего года.

Международные организации не один год предлагают Литве ввести налоги на неэкологичные транспортные средства.

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