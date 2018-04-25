К нарушителям будут применять санкции

За неэксплуатируемые автомобили во дворах

Планируется зарегистрировать поправки к закону о безопасности движения и Кодексу об административных правонарушениях, которые решат проблему загруженности парковок во дворах жилых домов.

Дворы заставлены неэксплуатируемыми автомобилями. Это подтверждают и сотрудники Службы общественного порядка, которые говорят, что неэксплуатируемые автомобили составляют 20% транспортных средств во дворах. Проблема серьезная, а действующее регулирование ее не решает. Предлагается на законодательном уровне четко уставить, что неэксплуатируемые автомобили — это не только те автомобили, которые можно расценивать как металлолом, но и те, которые не зарегистрированы или без техосмотра. Помимо этого, хотят ввести санкции: предупреждение, штраф и конфискация автомобиля.

В проекте закона сказано, что в 2019 году Вильнюсский муниципалитет получил 2445 жалоб на неэксплуатируемые автомобили во дворах домов. В документе сказано, что владельцев таких авто будут привлекать к ответственности только после того, как им вручат предупреждение из полиции, мэрии или другого ведомства. Сейчас предлагают штраф за первое нарушение 70-140 евро, а за повторное — 140–300 евро, далее следует конфискация (сейчас она не является обязательным способом наказания, в новой редакции ее предлагают сделать обязательной). Предлагают также дополнить характеристику неэксплуатируемого транспортного средства.

Законодатели надеются, что такие поправки помогут решить проблему нехватки мест для парковки во дворах многоквартирных домов.

За оставленный в лесах мусор

Некоторые жители Литвы в леса вывозят не только бытовые отходы, но и крупногабаритный, строительный мусор, старую резину, пластик и другие вредные отходы. По данным Государственного лесничества, в 2019 году на всей территории страны собрали 700 тонн крупногабаритных и бытовых отходов, из них 100 тонн — старая резина, количество которой увеличивается каждый год весной и осенью. Это значит, что около 3000 водителей авто ненужную резину выбрасывают в лесах.

Действующие в Литве штрафы таких людей не отпугивают, поэтому в стране предлагают ужесточать наказание за неправильную утилизацию отходов. Предлагают ввести конфискацию транспортных средств, на которых вывозят мусор.

Жителям напоминают, что строительные и крупногабаритные отходы можно бесплатно или за незначительную плату сдать на специальных площадках. Старую резину можно отдать компаниям, которые торгуют покрышками. Эта услуга бесплатная, если человек сдает столько покрышек, сколько покупает. Резину можно оставить и в автосервисе, где ее меняют. Принимают ее и на площадках для крупногабаритного мусора.

С наступлением весны лесники просят жителей вести себя ответственно и не вывозить мусор в леса. За загрязнение окружающей среды грозят не только штрафы, но и иски — требование возместить нанесенный природе ущерб, а если парламент Литвы одобрит новый порядок — конфискация автомобиля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ