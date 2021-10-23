К. Навицкас: будем просить EK об увеличении потолка помощи свиноводам

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

В связи с избытком продукции свиноводства в Евросоюзе министр сельского хозяйства Литвы заявил, что будет просить Еврокомиссию (ЕК) об увеличении госпомощи или так называемого потолка госпомощи de minimis.

По словам Кястутиса Навицкаса, в связи с ухудшением ситуации Еврокомиссия обещает применять средства регулирования рынка.

«Цена упала и падает по всему Евросоюзу из-за избытка свинины на рынке. Мы просим Комиссию о вводе мер по регулированию рынка. Комиссия обещала, что обратит внимание на ситуацию, если та подойдет к критической точке», — сообщил министр журналистам.

Он добавил, что оказывать поддержку этому сектору сложно, так как большая часть хозяйств уже получили максимальную госпомощь.

К. Навицкас добавил, что и в теперешних условиях Литва не выращивает столько свинины, сколько потребляет.

Он отметил, что обсуждение данной ситуации будет продолжено на Совете министров ЕС в ноябре.

Из-за кризиса перепроизводства свинины в ЕС половина литовских фермеров обдумывают прекращение деятельности, заявляют представители свиноводческого бизнеса.

Кризис возник из-за быстрого восстановления сектора производства свинины в Китае после африканской свиной чумы, после чего Китай захлопнул двери перед крупнейшими производителями свинины в ЕС — Германией и Испанией. Положение осложнили и подорожавшие зерновые, соя, энергетические ресурсы.

Литва производит около 50% свинины для своих нужд.