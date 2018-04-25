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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

К полуночи установлено еще семь случаев коронавируса , всего- 48

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

В ночь с четверга на пятницу в Литве было выявлено семь новых случаев коронавируса, общее число достигло 48.

В пяти из последних случаев заболевания — ввезены. Пациенты в настоящее время находятся на лечении в изоляции: человек, вернувшийся из Польши находится в клинике Сантарос, еще двое вернулись из Великобритании — в Каунасской клинической больнице и двое вернулись из Доминики,- они в Клайпедской университетской больнице, сообщили в министерстве здравоохранения.

По двум оставшимся случаямсобирают более подробную информацию. Министерство здравоохранения обещает предоставить дополнительную информацию позже.

В четверг в Литве было подтверждено 14 новых случаев коронавируса.

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