К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран

Пять государств — партнеров Европейского Союза присоединились к санкциям ЕС, введенным против Беларуси. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси», — отмечается в документе.
Также отмечается, что Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
Добавим, что в декабре ЕС расширил санкции против Беларуси. Новый пакет санкций предусматривал ограничения в отношении 29 человек и семи субъектов.korrespondent.net