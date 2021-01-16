К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран

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Пять государств — партнеров Европейского Союза присоединились к санкциям ЕС, введенным против Беларуси. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси», — отмечается в документе.

Также отмечается, что Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.