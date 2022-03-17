Кабмин готовит план выхода из пандемийного периода, говорит Шимоните

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство готовит план, как «выйти из пандемийного периода» и перевести коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.

«Я не исключаю, что в самое ближайшее время, возможно, даже до конца марта, правительство рассмотрит не просто какой-то отдельный вопрос о масках, а вообще, как перейти из пандемийного периода в эндемийный, потому что, похоже, что мы уже можем несмело надеяться, что у нас есть для этого основание», — сказала премьер в Сейме.

По ее словам, когда стали послаблять пандемийные ограничения, «число (новых) случаев (заболевания коронавирусом) перестало падать и даже немного растет».