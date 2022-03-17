Кабмин готовит план выхода из пандемийного периода, говорит Шимоните

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство готовит план, как «выйти из пандемийного периода» и перевести коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.
«Я не исключаю, что в самое ближайшее время, возможно, даже до конца марта, правительство рассмотрит не просто какой-то отдельный вопрос о масках, а вообще, как перейти из пандемийного периода в эндемийный, потому что, похоже, что мы уже можем несмело надеяться, что у нас есть для этого основание», — сказала премьер в Сейме.
По ее словам, когда стали послаблять пандемийные ограничения, «число (новых) случаев (заболевания коронавирусом) перестало падать и даже немного растет».
«Но немного, и что важнее — мы не видим, чтобы росли показатели госпитализации, которые намного важнее показателей самих случаев», — сказала Шимоните.
Число новых случаев заболевания, которое с конца прошлого года стремительно росло, стало понемногу уменьшаться в феврале этого года.
Тогда был зафиксирован и рекорд прироста заболеваемости, когда в сутки было выявлено боле 14 тыс. случаев заражения.
По данным Департамента статистики, сейчас число новых первичных случаев заболевания коронавирусом за 14-дневный период на 100 тыс. жителей достигает 2,2 тыс. случаев и незначительно колеблется.
Между тем в реанимационных отделениях больниц находится 68 пациентов с COVID-19, их число последовательно уменьшается.
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