Кабмин готовится утвердить гарантии Д. Грибаускайте

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса



🔊 Воспроизвести

Литовское правительство готовится утвердить гарантии завершающей срок полномочий на президентском посту Дали Грибаускайте.

Кабмин в предстоящую среду намерен утвердить, что выделение президенту выделены четырех работников обслуживающего персонала, а также одного транспортного средства.

Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.

После завершения срока полномочий, 12 июля, президент назовет, какие должности будут предусмотрены для персонала, сообщил BNS Людас Закарявичюс.

После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе.

Министерство социальной защиты и труда зарегистрировало проект, которым Д. Грибаускайте назначается почти 3,7 тыс. евро ренты. Это составляет 40% ее зарплаты.