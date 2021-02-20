Кабмин Израиля продлил закрытие границ до 6 марта

ТАСС сообщает, что власти Израиля приняли решение продлить запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта.
Эта мера, введённая 26 января, должна была действовать до 20 февраля, но теперь продлена на две недели.
При этом 7 февраля в Израиле стартовал первый этап отмены карантинных ограничений: отменён запрет на удаление от дома на расстояние более чем 1 км, возобновили работу нацпарки, рестораны и кафе могут работать навынос.
С 21 февраля начнётся второй этап отмены запретов: откроются шопинг-центры, рынки, магазины, музеи. Вакцинированным гражданам позволят посещать спортзалы, бассейны, культурные мероприятия.