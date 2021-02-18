Кабмин Литвы блокирует установку китайского оборудования в аэропортах

Китайское государственное предприятие Nuctech по производству оборудования проверки в аэропортах участвовало в конкурсе Lietuvos oro uostai («Аэропортов Литвы») на закупку систем проверки багажа.

В правительственную комиссию по поводу китайских инвестиций обратились и сама компания Lietuvos oro uostai, и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас.

Л. Касчюнас тогда предупредил, что оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будет доступно службам разведки и безопасности Китая.

Nuctech отметает подобные претензии. Она утверждает, что оборудование для проверки багажа, которое Nuctech предлагает Lietuvos oro uostai, производится на заводе под польской Варшавой «при соблюдении строжайших стандартов национальной деятельности и безопасности, применяемых в ЕС».

Американская газета Wall Street Journal в июне прошлого года сообщила, что агентства США развернули активную кампанию против деятельности Nuctech в Европе.

Критики утверждают, что стратегия низких цен Nuctech позволяет выдвигать предположения о том, что компания действует не на коммерческих основаниях, а стремится обеспечить контроль над стратегической инфраструктурой.