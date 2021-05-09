Кабмин Литвы на полгода продлил программу ЕС по переселению беженцев

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литва продлила до конца этого года программу переселения беженцев, ранее ее планировалось завершить 30 июня.

Кабинет министров одобрил проект, подготовленный Министерством внутренних дел, который предусматривает дальнейшее продолжения переселения беженцев в рамках соглашения Евросоюза от 2015 года – в котором намечено, что Литва примет 1077 беженцев из третьих стран, находящихся в Евросоюзе.

МВД отмечает, что в последние месяцы сократилась миграция, и Литве не приходилось выполнять обязательства «в полном объеме», то есть, переселены лишь 499 человек.

«Однако из солидарности с государствами, которые все еще испытывают большой груз, потребность остается», – заверяет министерство.

В предыдущий раз правительство продлевало срок в декабре 2019 года, тогда сообщалось, что переселены 490 беженцев, основная часть которых покинула Литву и уехала в другие государства ЕС.

Планировалось, что с учетом средств Фонда убежища и интеграции ЕС, Литва до конца этого года могла бы принять еще 88 человека из государств-членов ЕС и 18 лиц напрямую из третьих стран.

Отмечается, что сама Еврокомиссия, координирующая переселение беженцев, констатировала, что пандемия COVID-19 повлияла «не только на реализацию обязательств Евросоюза, но и на масштабы усвоения средств Фонда убежища, миграции и интеграции», поэтому на полгода продляются и сроки использования помощи.

В данный момент осуществляются процедуры по переселению в Литву из Италии шести лиц, четырех несовершеннолетних из Греции, семи лиц из Сирии, 17 жителей Эритреи из Эфиопского лагеря беженцев, а также пяти лиц с Мальты.