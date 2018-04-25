default image
По миру распространяется шесть разновидностей коронавируса SARS-CoV - ученые

Подробнее...
default image
Сейм одобрил предложение президента о дополнительной выплате на детей

Подробнее...
default image
Около половины европейцев этим летом останутся дома или на дачах

Подробнее...
default image
После отмены карантина останутся ограничения на дистанцию, мероприятия - С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Названы приоритеты развития НАТО до 2030 года

Подробнее...
default image
Сейм рассмотрит поправки к закону о выборах в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
За сутки в Литве 7 новых случаев коронавируса, общее число – 1727, скончались –72

Подробнее...
default image
Россия снимает ряд ограничений на выезд за рубеж и въезд в страну

Подробнее...
default image
Г. Науседа: новые инвестиции должны поднять Литву на другой уровень развития

Подробнее...
default image
Собор Святой Софии в Турции может стать мечетью

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы надеется, что часть выводимых из Германии военных США останется в Европе

Подробнее...
default image
Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов на шоппинг

Подробнее...
default image
В споре кабмина и журналистов суд просит доказательств, можно ли восстановить аудиозапись

Подробнее...
default image
В Европе могут ввести новые налоги

Подробнее...
default image
Коронавирус меняет планы учений США и НАТО: меньше участников, операции - только на море

Подробнее...
default image
А. Вярига: планируется разрешить приезжающим проверяться на коронавирус по желанию

Подробнее...
default image
В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных

Подробнее...
default image
Комиссия кабмина по экстремальным ситуациям предлагает отменить карантин с 16 июня

Подробнее...
default image
Пока нет повода корректировать соглашение об открытии границ с Польшей – А. Вярига

Подробнее...
default image
Почти все случаи коронавируса связаны с очагами после личных праздников

Подробнее...
default image
В Великобритании вводится двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

Подробнее...
default image
Зафиксированная в Польше вспышка вируса у Литвы опасений не вызывает - Р.Тамашунене

Подробнее...
default image
Страны НАТО запустили военные учения в Балтийском море

Подробнее...
default image
Суд изменил меры интенсивного надзора, назначенные А. Палецкису

Подробнее...
default image
Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске

Подробнее...
default image
МИД Литвы отозвал предупреждение о поездках в Испанию и на Мальту

Подробнее...
default image
Китай обещает поделиться вакциной от COVID со всем миром

Подробнее...
default image
В 8 самоуправлениях Литвы пройдет интенсивное тестирование на коронавирус

Подробнее...
default image
США переводят военных из ФРГ в Польшу

Подробнее...
default image
Минобороны Литвы должен будет возместить ущерб бывшему командующему ВВС

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее число – 1720

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис будет баллотироваться в сейм с "аграриями" и в своем одномандатном округе

Подробнее...
default image
В РФ создадут Национальную базу генетической информации

Подробнее...
default image
В Латвии нажитые преступным путем средства отдадут учителям

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с министрами и вице-главой ЕК будущий бюджет Евросоюза

Подробнее...
default image
Air Baltic возобновляет рейсы в Амстердам из Вильнюса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: даны ответы не на все вопросы об асфальтировании улицы премьера

Подробнее...
default image
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Подробнее...
default image
Помощь людям из группы риска

Подробнее...
default image
Неравенство в оплате труда

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Кабмин Литвы надеется, что часть выводимых из Германии военных США останется в Европе

Фото kam.lt/ Ева Будзекайте

Министерство обороны Литвы выражает надежду, что часть выводимого из Германии военного контингента США останется в Европе. 

Об этом говорится в комментарии министерства, данном при ответе на вопросы BNS о планах США вывести тысячи своих военных, дислоцированных в Германии. 

«США самостоятельно принимают решения о численности и передвижении своих военных в Евроре. Передвижение военных в Европе происходит постоянно, поэтому у Литвы нет оснований полагать, что анонсированное сокращения численности военного контингента в Германии будет означать ослабление обязательства США перед безопасностью Европы», — отмечает Минобороны. 

«Мы также надеемся, что  не все переводимые из Германии военные уйдут из Европы. Никаких двусторонних консультаций по этим вопросам с представителями Пентагона не было», — говорится в комментарии Отдела информирования общества министерства. 

Как отмечает Минобороны, «Литва и в дальнейшем остается реальным продолжением дальнейших обязательств США перед безопасностью Европы, а также прочной трансатлантической связи». 

«Мы особенно ценим военное сотрудничество с США, совместные учения, совместное участие в операциях и миссиях, дружбу с Национальной гвардией Пенсильвании. С октября 2019 года в Литве был дислоцирован батальон США с военной техникой, вооружением, который отбыл 29 мая, дав высокую оценку имеющейся инфраструктуре и предоставленной Литвой как принимающей стороной помощи», — говорится в комментарии. 

Американское ежедневное издание The Wall Street Journal в пятницу сообщило, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить военный контингент, размещенный в Германии на постоянной основе и насчитывающий сейчас 34,5 тыс. военнослужащих, на 9,5 тыс. человек. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.