Кабмин Литвы надеется, что часть выводимых из Германии военных США останется в Европе

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Министерство обороны Литвы выражает надежду, что часть выводимого из Германии военного контингента США останется в Европе.

Об этом говорится в комментарии министерства, данном при ответе на вопросы BNS о планах США вывести тысячи своих военных, дислоцированных в Германии.

«США самостоятельно принимают решения о численности и передвижении своих военных в Евроре. Передвижение военных в Европе происходит постоянно, поэтому у Литвы нет оснований полагать, что анонсированное сокращения численности военного контингента в Германии будет означать ослабление обязательства США перед безопасностью Европы», — отмечает Минобороны.

«Мы также надеемся, что не все переводимые из Германии военные уйдут из Европы. Никаких двусторонних консультаций по этим вопросам с представителями Пентагона не было», — говорится в комментарии Отдела информирования общества министерства.

Как отмечает Минобороны, «Литва и в дальнейшем остается реальным продолжением дальнейших обязательств США перед безопасностью Европы, а также прочной трансатлантической связи».

«Мы особенно ценим военное сотрудничество с США, совместные учения, совместное участие в операциях и миссиях, дружбу с Национальной гвардией Пенсильвании. С октября 2019 года в Литве был дислоцирован батальон США с военной техникой, вооружением, который отбыл 29 мая, дав высокую оценку имеющейся инфраструктуре и предоставленной Литвой как принимающей стороной помощи», — говорится в комментарии.

Американское ежедневное издание The Wall Street Journal в пятницу сообщило, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить военный контингент, размещенный в Германии на постоянной основе и насчитывающий сейчас 34,5 тыс. военнослужащих, на 9,5 тыс. человек.