Кабмин Литвы назначил послов в России и Украине, отозвал послов в США и ЕС

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Правительство Литвы в среду назначило новых послов в России и Украине, отозвало завершивших срок полномочий послов в США и Евросоюзе (ЕС), а также некоторых других дипломатов.

Послом Литвы в Москве назначен карьерный дипломат Эйтвидас Баярунас, в Украине — нынешний посол в Финляндии Вальдемарас Сарапинас.

Э. Баяурнас работал послом в Швеции, генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге. Он сменит на должности посла в России дипломатического представителя Литвы в России Ремигиюса Мотузаса, отозванного с неё в январе.

В. Сарапинас назначается послом в Украине с 12 мая, с 11 мая он должен быть отозван с должности посла в Финляндии.

В. Сарапинас работал советником президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее был секретарём Министерства обороны, работал атташе обороны Литвы в США и Канаде, занимал должности вице-министра обороны, канцлера правительства.

Правительство постановило с 30 июля отозвать с должности посла США Роландаса Крищюнаса, проработавшего в Вашингтоне пять лет, а также с 17 августа отозвало с должности завершающую пятилетний срок полномочий постоянного представителя Литвы в ЕС Йовиту Нелюпшене. Бывшая советник президента Д. Грибаускайте работала в Брюсселе с 2015 года.

Также принято решение с 4 июня отозвать посла Литвы в Турции Аудрюса Брузгу и посла в Испании Скайсте Анюлене, с 11 июня — посла при Совете Европы Лайму Юрявичене, с 18 июля — посла в Грузии Гедрюса Пуоджюнаса.

В Литве послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.