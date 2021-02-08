Кабмин Литвы обсудит план карантинных послаблений

В начале прошлой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на той же неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопросов было отложено на следующую неделю.

Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Еще прежним правительством Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах.