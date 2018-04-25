Кабмин Литвы одобрил решение о приобретении вакцин у BioNTech и Pfizer

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.

Кабмин принял решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Кроме упомянутых четырех предварительных соглашений с AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi“-GSK и BioNTech-Pfizer, ЕК также успешно завершила подготовительные переговоры с CureVac и Moderna.

Американская компания Moderna в понедельник заявила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19, по предварительным данным более 30 тыс. участников клинических исследований, эффективна на 94,5%.

Неделю назад конкуренты BioNTech и Pfizer сообщали о сходной эффективности их вакцин – в 90% случаев они защищают от коронавирусной инфекции.