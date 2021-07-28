Кабмин Литвы определит ограничения при ухудшении эпидемситуации

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В среду правительство Литвы решит, какая деятельность будет разрешена только с паспортом возможностей, если в стране ухудшится эпидемиологическая ситуация.

Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Айсте Шукста, правительство также должно утвердить и пандемические показатели, при превышении которых будут вводиться ограничения.

«Речь пойдет о том, когда начинать применение ограничительных мер, и какими они могут быть при расширении возможностей применения «зеленого» паспорта», – отметила А. Шукста.

На этой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что дополнительные ограничения могут вновь быть введены, если в больницах на лечении от коронавируса будут находиться более 300 человек.

А. Шукста отметчает, что правительство должно принять решение остановить компенсации тестов на паспорт возможностей, а также предусмотреть, чтобы признавались лишь молекулярные тесты ПЦР.

По данным Департамента статистики, в больницах Литвы сейчас от COVID-19 лечатся 106 пациентов.