Кабмин Литвы отложил карантинные послабления на неделю

«В следующую среду мы должны будем решать, какие ограничения вынуждены будем продлить, а от каких отказаться, между тем, вероятно, тех видов деятельности, о послаблениях которым мы можем говорить, будет больше, предложение сегодня было не вносить изменения в постановление», – сказала премьер.

С сокращением распространения коронавируса в понедельник правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям предлагала освободить передвижение в кольцевых самоуправлениях.