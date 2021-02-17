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Кабмин Литвы отложил карантинные послабления на неделю

Фото lrv.lt

Литовское правительство отложило на неделю карантинные послабления, сообщила в среду на заседании Кабмина премьер Ингрида Шимоните.

По ее словам, постановление о карантине действует до 28 февраля, то есть до конца следующей недели что на следующей неделе, поэтому Кабмин должен будет принять принципиальное решение о том, какие виды деятельности разрешить, а какие — еще нет. 

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«В следующую среду мы должны будем решать, какие ограничения вынуждены будем продлить, а от каких отказаться, между тем, вероятно, тех видов деятельности, о послаблениях которым мы можем говорить, будет больше, предложение сегодня было не вносить изменения в постановление», – сказала премьер.

С сокращением распространения коронавируса в понедельник правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям предлагала освободить передвижение в кольцевых самоуправлениях. 

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Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сначала будет разрешено передвижение между городами: Алитус, Шяуляй и Паневежис, и их кольцевыми самоуправлениями. 

В связи с распространением коронавируса передвижение между самоуправлениями без важных причин в Литве запрещено с середины декабря.

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