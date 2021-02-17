Кабмин Литвы отложил карантинные послабления на неделю

Литовское правительство отложило на неделю карантинные послабления, сообщила в среду на заседании Кабмина премьер Ингрида Шимоните.
По ее словам, постановление о карантине действует до 28 февраля, то есть до конца следующей недели что на следующей неделе, поэтому Кабмин должен будет принять принципиальное решение о том, какие виды деятельности разрешить, а какие — еще нет.
«В следующую среду мы должны будем решать, какие ограничения вынуждены будем продлить, а от каких отказаться, между тем, вероятно, тех видов деятельности, о послаблениях которым мы можем говорить, будет больше, предложение сегодня было не вносить изменения в постановление», – сказала премьер.
С сокращением распространения коронавируса в понедельник правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям предлагала освободить передвижение в кольцевых самоуправлениях.