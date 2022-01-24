Кабмин Литвы отправится в ДГБ, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе

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Члены правительства Литвы отправятся в понедельник в Департамент государственной безопасности (ДГБ) для ознакомления с ситуацией с безопасностью в регионе.

«Министрам будет предоставлена ​​актуальная информация, касающаяся ситуации с безопасностью в регионе», — сообщила BNS пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене о неформальном выездном министерском совещании.

Поскольку Россия сосредоточила на границе с Украиной, более 100 тыс. военных и военную технику, Запад все больше беспокоит то, что Москва может готовиться к вторжению в соседнюю страну.

Недавние совместные российско-белорусские военные учения также вызывают беспокойство, поскольку есть опасения, что они могут предвещать дальнейшее размещение российской армии в Беларуси, включая обычные и ядерные вооружения.

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