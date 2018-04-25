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Кабмин Литвы позволил навсегда вернуть зеленую стрелку поворота на перекрестках

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В среду правительство Литвы разрешило навсегда вернуть так называемые «зеленые стрелки» на перекрестках, разрешающие повторов направо. 

Кабмин изменил собственное постановление, которое с января отменяло такие указатели. 

Накануне министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич обещал, вернуть старый порядок на год, однако правительство в итоге решило не устанавливать срок.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис возмущался тем, что, несмотря на то, что муниципалитетам был дан срок в пять лет, некоторые местные администрации сообщили о проблемах только когда постановление вступило в силу. 

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«Проспали и проснулись. Если мы продлим на год, то будет тоже – проспят, и вновь в последний день будем решать проблему»,  – сказал в среду на заседании правительства С. Сквернялис. 

Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо даже при красном сигнале светофора, будут действовать, как и раньше, если автомобилист остановится на перекрестке и убедится, что его движение не будет мешать безопасности пешеходов и движению других транспортных средств. 

Я. Наркевич на заседании отметил, что большинство самоуправлений при сотрудничестве с министерством подготовились к изменениям, и никаких неудобств не ожидалось, а проблемы возникли только в Вильнюсе. 

«С приходом 1 января, особенно в городе Вильнюсе, при мониторинге ситуации мы установили, что имеется большое недовольство водителей, в основном по тому, что после отмены табличек с правым поворотом увеличились транспортные пробки, сократилась пропускная способность движения», – отметил он.

По его словам, это произошло потому, что в Вильнюсе «не были реформированы светофоры, не были организованы изменения системы движения». В целом зеленые стрелки ранее были на 120-ти светофорах. После их снятия, на 52-х намечались изменения, включая оборудование новых секций, перепрограммирование светофоров, однако не везде это было сделано.  

Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна.

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