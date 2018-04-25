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TOP,Новости,Экономика

Кабмин Литвы представит долгосрочный план поощрения экономики

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Во вторник правительство Литвы представит долгосрочный план помощи экономике в преодолении последствий коронакризиса.

Ожидается, что дополнительные средства, включая и программу госинвестиций, охватят полтора года – с июля этого года до конца следующего года. 

По словам первого вице-канцлера Кабмина Лукаса Савицкаса, в этом плане внимание уделяется инновациям, цифровым технологиям, климатическим изменениям, инфраструктуре.  

«Мы поговорим о том, что всегда называлось нами как наиболее перспективные сферы, они будут в центре внимания – это и тема инноваций, цифровая экономика, климатические изменения, экономическая инфраструктура», – сказал BNS вице-канцлер.

«Следует видеть, что международный бизнес сокращает риски цепочек поставок, а это открывает возможность и для нас, как страны, позиционировать себя и привлекать инвестиции», – подчеркнул он.

Л. Савицкас утверждает, что план будет представлен для публичной дискуссии, позднее он будет согласован с партнерами. 

«Мы выносим план на публичное обсуждение. Представим и тогда обсудим с организациями, партнерами, экспертами, скорректируем и подтвердим без особых дискуссий, поскольку решение требует оперативности», – сказал Л. Савицкас.

В апреле премьер-министр Саулюс Сквярнялис в интервью BNS упоминал, что одним из источников финансирования выхода экономики Литвы из кризиса являются средства Фонда смычки ЕС, поскольку стране требуется долгосрочное, слаженное решение. 

Правительство уже выделило 500 млн евро на срочные инвестиции, из которых 155 млн евро было направлено на ремонт дорог. 

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