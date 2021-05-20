Кабмин Литвы представит парламенту отчет о деятельности за 2020 год

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг правительство представит сейму Литвы отчет о деятельности за прошлый год.

«Каждые четыре года, со сменой правящего большинства, правительство сталкивается с парадоксом, поскольку может отчитаться только за первые три недели работы. Поскольку деятельность минувшего правительства уже оценена на выборах в сейм, в этом отчете мы выбрали не называть те дела, а предоставить широкое обозрение, отражающее состояние государства, экономики и общества», – отметила премьер-министр Ингрида Шимоните на своей странице в соцсети «Фейсбук».

По ее словам, поскольку 18-ое правительство начало работу в разгар пандемии COVID-19, контроль над ней и связанные с этим дела стали важнейшими в повестке.

В отчете отмечается, что по причине пандемии, в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, литовский экспорт сократился с 29,6 млрд евро до 28,6 млн евро, экспорт товаров литовского происхождения сократился на 4,8%, уровень безработицы вырос на 2,2 проц. пункта до 8,5%, а количество занятых жителей сократилось на 1,5%. Невзирая на это, средняя месячная зарплата брутто в стране в прошлом году составила 1421 евро и выросла на 9,6%.

В отчете говорится, что правительство стремится к тому, чтобы помощь получали наиболее пострадавшие от COVID-19 сферы бизнеса.

«Госпомощь пострадавшим от COVID-19 сферам бизнеса превышает 330 млн евро. Были предприняты реформы в сфере инноваций, открытия данных, усилено представительство экономических интересов Литвы в мире», – говорится в документе.

Самое большое внимание в течение срока полномочий правительство обещает уделить пяти реформам: реорганизации госслужбы, программы прогресса «Школы тысячелетия», цифровой трансформации образования EDtech, инновационным системам в научных центрах, созданию агентства инноваций и инновационных программ бизнеса и науки, а также созданию модели долговременного надзора за оказанием услуг.

В уставе сейма предусмотрено, что в годовом отчете о деятельности правительства также должны обсуждаться и приоритеты деятельности ближайшего предстоящего периода.

В заседании сейма, на котором представляется отчет, должны участвовать все члены правительства.

Восьмого июня планируется провести специальную дискуссию на заседании в сейме, а в конце ее депутаты могут принять резолюцию. До этого срока годовой отчет правительства должны рассмотреть все комитеты сейма.