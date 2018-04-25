Кабмин Литвы предусмотрел дополнительные 16,7 млн евро для культуры

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В среду литовское правительство решило выделить дополнительные 16,7 млн евро для покрытия убытков сектора культуры, связанных с коронавирусом, сообщило Министерство культуры.

По информации ведомства, эта сумма выделена для сокращения последствий вызванных COVID-19 в организациях сферы культуры и у деятелей культуры.

С апреля для этой цели уже было выделено 8,3 млн евро, поэтому общий размер помощи составит 25 млн евро. Кроме того, еще 43,3 млн евро предусмотрено направить на развитие культурной инфраструктуры и ее обновление.

С введением карантина была остановлена деятельность культурных учреждений, были отозваны концерты, выставки и прочие публичные мероприятия. Карантин, при определенном смягчении правил, продлен до конца мая.