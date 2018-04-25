Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции

Правительство Литвы во вторник приняло решение выделить помощь Греции.

Как сообщает кабмин, помощь выделяется в связи с просьбой Греции о гуманитарной помощи и с целью способствовать урегулированию последствий миграционного кризиса в Европе.

В Грецию намечается отправить палатки, кровати, спальные мешки, подушки и обувь общей стоимостью 79,6 тыс. евро, а также выделить 50 тыс. евро финансовой помощи из средств правительственного резерва для ликвидации гуманитарного кризиса в Греции.