Кабмин Литвы приостановил пассажирские рейсы из Соединенного Королевства

В связи с тем, что в Соединенном Королевстве распространяется новый штамм коронавируса, правительство Литвы приостановило все пассажирские рейсы из этой страны с раннего утра понедельника.

В воскресенье вечером на срочно созванном заседании правительства было решено остановить все пассажирские рейсы из этого направления с 4 часов утра 21 декабря до 24 часов 31 декабря. Рейсы в Соединенное Королевство разрешены.

«Лучше сейчас принять ограничивающие решения, а далее, посмотрим, если будет больше ясности по поводу изменения ситуации, тогда, конечно, всегда проще отозвать ограничения, чем вводить его слишком поздно. Поэтому сегодня у нас на столе изменения к карантинному постановлению, которое запретит рейсы из Соединённого Королевства в Литву», – сказала на заседании премьер Ингрида Шимоните.

Она добавила, что решения координируются с другими Балтийскими странами, однако «жаль, что пока нет общеевропейского решения», хотя есть намерения вынести этот вопрос на уровень Евросоюза.

Предложение ввести временный запрет на пассажирские рейсы из Соединенного Королевства внесло Министерство здравоохранения, с учетом предложения Министерства транспорта и результатов состоявшегося в воскресенье экстренного заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям.

«С учетом того, что в Соединенном Королевстве установлена новая мутация вируса, которая возможно связана с более легким распространением вируса, большинство стран, как уже упомянула премьер, (…) принимают дополнительные превентивные ограничения в отношении прибывающих из Соединенного Королевства», – заявил на заседании министр здравоохранения Арунас Дулькис.

В распространенном сообщении правительственная канцелярия отмечает, что решение остановить все пассажирские рейсы из Соединенного Королевства единогласно приняли все три Балтийских государства. Также поступили Нидерланды, Бельгия, Италия, Польша же примет решение по этому вопросу в понедельник.

Министр здравоохранения подчеркнул, что «нет информации, которая бы окончательно подтверждала, что этим штаммом вируса легче заразиться, или что им тяжелее болеют». Также нет и рекомендаций международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, по поводу действий, которые страны должны предпринять в связи с этим.

Министр транспорта Марюс Скуодис отметил, что в ночь на понедельник разрешать приземлиться самолетам, которые на время заседания правительства лишь взлетали из Соединенного Королевства или уже были в небе.

«Еще несколько деталей (…) . Правительство не предлагает запрещать рейсы в Соединенное Королевство, поэтому, если они будут организованы и самолеты завтра (в понедельник – BNS) планируют вылететь, то пассажиры, при необходимости, хотя мы этого не рекомендуем – действительно смогут вылететь», – сказал М. Скуодис.

Он признал сложность решений и неудобства, которые они вызывают, но граждане, которые не желают осложнять свою ситуацию, должны оставаться в странах, в которых находятся сейчас, поскольку сейчас это самый безопасный вариант, особенно с учетом того, какие решения сейчас принимают и могут принять другие страны Евросоюза.

Он отметил, что хотя выезд в Соединенное Королевство не ограничивается, у граждан могут возникнуть проблемы и при выезде из Литвы.

«Если говорить о рейсах из Литвы в Соединенное Королевство, — да могут быть определенные перебои, если самолет, который должен был прилететь, не прибудет (из Соединенного Королевства в Литву – BNS) – естественно, поэтому не сможет и вылететь», – сказал министр.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил, что в воскресенье прошли переговоры Балтийских стран по общему ответу на сложившуюся ситуацию.

«В эту минуту можно подтвердить, что по имеющейся у нас информации, Латвия приняла решение, закрывает прибытие пассажирских самолетов в латвийские аэропорты, Эстония также приняла это решение, и сейчас лишь ожидается наше окончательное решение», – заявил на заседании Кабмина Г. Ландсбергис.

По его словам, также ведутся консультации с Финляндией и Польшей, решение этих стран ожидается в понедельник. Глава дипломатии отметил, что также предприняты действия для того, чтобы этот вопрос лучше координировался на уровне ЕС.

«Весенний пример показал, что на самом деле решение каждого отдельного государства часто создает дополнительные сложности. Поэтому мы с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии обратились сегодня к министру иностранных дел Германии, как председательствующему (в ЕС — BNS) государству, с просьбой координировать как закрытие, так и позднейшее вероятное достаточно скорое открытие», – сказал Г. Ландсбергис.