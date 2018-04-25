Кабмин Литвы продлил карантин до 17 декабря

Также будут разрешены экскурсии для не более чем двух человек или одной семьи при условии соблюдения всех требований.

Кабмин также внес уточнения в критерии предоставления помощи бизнесу, пострадавшему от коронавирусной пандемии и карантинных ограничений.

Временный министр здравоохранения А. Верига ранее упоминал, что если ситуация не изменится или будет ухудшаться, то кабмин может рассмотреть вопрос об ограничении времени работы торговых центров и магазинов, обязательной организации учебного процесса на удаленной основе. Однако в среду такие предложения правительство не рассматривало.

В течение последней недели в Литве прирост новых случаев коронавируса в среднем в день составляет чуть более 1,8 тыс.