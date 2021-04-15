Кабмин Литвы продлил карантин до июня, предусмотрев послабления

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы продлило до июня карантин, однако предусмотрело послабления для торговли, культуры, спорта и предприятий общественного питания, они вступят в силу в течение двух недель.

«Я очень надеюсь, что все будет проходить осторожно, поэтапно, одновременно прививки и тестирование позволят контролировать ситуацию, а еще Министерство экономики и инноваций с другими министерствами подоспеют с дополнительными решениями, связанными с так называемым «паспортом возможностей», — сказала премьер Ингрида Шимоните.

Также правительство скорректировало список самоуправлений, в которых могут применяться карантинные послабления — с 26 апреля из него будет вычеркнуто 23 самоуправления.

На мероприятиях — до 150 зрителей

С 19 апреля смогут открыться кинотеатры, залы учреждений профессионального сценического искусства, можно будет организовывать мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях.

Сначала предлагалось разрешить присутствовать на таких мероприятиях не более чем 50 посетителям, но кабмин на заседании решил увеличить число до 150. Зрители смогут занимать не более 30% всех сидячих мест в помещении.

Также по будним дням разрешено работать магазинам в торговых центрах, работа которых ранее была запрещена.

С 22 апреля смогут открыться летние кафе, если питание организовано за столиками на открытом воздухе, где за одним столиком разрешено сидеть не более чем двум людям, за исключением членов одной семьи. Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часа. Также смогут открыться и заведения общепита в морском порту и аэропортах.

С 26 апреля смогут работать спортивные клубы. Они должны будут обеспечить площадь 20 кв. метров на человека, включая своих сотрудников.

Также предусмотрены карантинные послабления для людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу в результате перенесенного заболевания или прививки. С 22 апреля такие люди смогут собираться группами более десяти человек, находиться вместе в транспорте и общественных местах, поддерживать тесные контакты, устраивать личные праздники, участвовать в экскурсиях, посещать людей в больницах и учреждениях опеки.

Торговые центры снова смогут работать, но не по выходным

Правительство в четверг разрешило с 19 апреля, понедельника. открыть все магазины в торговых центрах, а с 3 мая — и на рынках и в других местах общественной торговли, однако пока они не смогут работать по субботам и воскресеньям.

Во вновь открываемых местах торговли должно быть обеспечено не менее 50 кв. метров площади на одного посетителя или же одновременно может обслуживаться только один человек.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене в среду сказала BNS, что не понимает, почему магазины в торговых центрах не смогут работать в выходные. По ее словам, ограничение побудит многих делать покупки в рабочие дни, поэтому посещаемость магазинов может стать «уплотниться».

Абитуриенты с 3 мая смогут вернуться в школы

Абитуриенты с 3 мая могут вернуться в школы, постановило правительство Литвы.

В четверг были приняты изменения в режиме карантина, теперь предусмотрено, что образовательный процесс для абитуриентов с 3 мая может осуществляться смешанным путем — при совмещении контактного способа с удаленным.

Со следующего понедельника также разрешено вдвое увеличить число участвующих в консультациях абитуриентов, то есть теперь их может быть до 10-и. С 3 мая ограничения вообще будут сняты.

Экзамены на аттестат зрелости смогут проходить в небольших помещениях не более чем для десяти, в больших помещениях — не более чем для 11-50 кандидатов, включая требования соблюдать расстояние не менее двух метров и площадь 10 кв. метров на человека.