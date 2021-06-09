Кабмин Литвы – против льготного тарифа НДС на часть пищевых продуктов

Правительство Литвы не одобрило предложение части членов сейма по введению льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 9% на самые необходимые, литовские и экологические пищевые продукты, список которых утверждал бы кабинет министров.
«Может быть не достигнута цель, поставленная в предложении – сократить цены на пищевые продукты и таким образом поощрять их потребление, поскольку практика свидетельствует о том, что товары и услуги, для которых применяется льготный НДС, по существу не дешевеют», – аргументировало свой вывод Министерство финансов.
По его данным, в год из-за предлагаемых изменений госбюджет мог бы потерять до 326 млн евро доходов от сборов НДС.
Кроме того, поясняет министерство, Конституционный суд не раз констатировал, что существенные элементы налога должны устанавливаться законами, поэтому список продуктов, в отношении которых применялся бы льготный ДНС, не может представляться в правовых актах, реализующих закон.
Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21%.