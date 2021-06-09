Кабмин Литвы – против льготного тарифа НДС на часть пищевых продуктов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Правительство Литвы не одобрило предложение части членов сейма по введению льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 9% на самые необходимые, литовские и экологические пищевые продукты, список которых утверждал бы кабинет министров.

«Может быть не достигнута цель, поставленная в предложении – сократить цены на пищевые продукты и таким образом поощрять их потребление, поскольку практика свидетельствует о том, что товары и услуги, для которых применяется льготный НДС, по существу не дешевеют», – аргументировало свой вывод Министерство финансов.