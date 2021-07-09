Кабмин Литвы рассмотрит изменения законов в сфере миграции

Проекты пока еще не зарегистрированы, но их спешат рассмотреть, а на следующей неделе вынести на созываемую внеочередную сессию сейма.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища намечается сократить до десяти дней.

В целом в этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали более 1,5 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть – с Ближнего Востока и Африки. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом акция против Литвы.

Правительство в этой связи объявило экстремальную ситуацию в стране, собирается строить палаточные городки и городки из модульных домов для мигрантов, согласует визиты делегаций в Турцию и Ирак — из этих стран через Беларусь идут крупнейшие потоки мигрантов.