Кабмин Литвы рассмотрит карантинные изменения

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В среду литовское правительство рассмотрит изменения карантинных условий. Этот вопрос внесен в повестку заседания кабинета министров.

Накануне заседания проект правительственного постановления не публиковался.

На минувшей неделе правительство сообщило, что рассматривает с 12 апреля открытие магазинов в торговых центрах. Министр здравоохранения Арунас Дулькис во вторник сообщил, что также будут рассмотрены решения, связанные со сферами спорта, отдыха и культуры.

Второй карантин в Литве действует с ноября прошлого года.

В феврале правительство утвердило план смягчения карантинных мер, однако министр А. Дулькис во вторник признал, что с распространением новых штаммов коронавируса и с ростом количества заболеваний этот план утратил свою актуальность.